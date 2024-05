Quando ti tremano le gambe - l'umiltà che è mancata per vincere la Coppa

L'ansia è una brutta bestia, specie quando risulta difficile da addomesticare. Ma può essere anche uno stimolo, specie quando ci sono impegni o prove da affrontare. Ecco, la Fiorentina ad Atene si è letteralmente fatta mangiare dalla paura.

Gli errori, o meglio orrori, di Jack e Kouame

Lo si è visto benissimo nel tiro - anche se chiamarlo così è usare un eufemismo - di Bonaventura nel primo tempo. Una conclusione stiracchiata, che ha ricordato tanto quella di Mandragora a Praga. Quando le gambe tremano, dai piedi escono certe “mozzarelle”, di facile presa anche per portieri del campionato greco. Per non parlare dei due lisci - piuttosto imbarazzanti da vedersi in una finale europea - di Kouame, uno per tempo, ma che avrebbe scritto tutta un'altra storia all'Agia Sophia.

Umiltà, ragazzi, umiltà