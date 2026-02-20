Lo strano caso di Luca Ranieri: l'ex capitano della Fiorentina ha fatto più gol in Conference League che in Serie A

C'è una statistica piuttosto bizzarra che riguarda Luca Ranieri. L'ormai ex capitano della Fiorentina è tornato in campo con la fascia al braccio in occasione dei playoff di andata contro lo Jagiellonia, dove ha anche sbloccato il punteggio con un gol di testa.

L'incredibile curiosità su Ranieri

La rete messa a segno in Polonia è soltanto la settima della sua carriera in Conference League (preliminari inclusi). Questo il bilancio nelle sue quattro stagioni nella competizione: 0 gol nella 2022/23, 3 gol nella 2023/24 (doppietta in Genk-Fiorentina 2-2 e rete in Ferencvaros-Fiorentina 1-1), 2 gol nella 2024/25 (uno contro il Celje e uno contro il Real Betis, entrambi all'andata in trasferta) e 2 gol nella 2025/26 (oltre a quello contro lo Jagiellonia, c'è la rete al Polissya nei preliminari di ritorno).

Più gol in Conference che in tutte le altre competizioni

Ciò significa una statistica incredibile: pur giocando circa un quarto dei minuti nella competizione europea, i sette gol della carriera di Ranieri in Conference League sono più di quanti ne ha fatti in Serie A, sei (cinque con la Fiorentina e uno con la Salernitana). Peraltro sono più anche delle reti fatte nell'arco di tutto il resto della carriera, visto che in Serie B e in Coppa Italia non ne ha realizzati.