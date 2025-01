Il giornalista Massimo Basile, nonché tifoso della Fiorentina, ha espresso la sua opinione attraverso il proprio profilo Facebook sulla situazione in casa viola. Queste le sue parole: "Invece di un invito a chi non ci sta ad andarsene, avrei preferito l’impegno a far arrivare innesti di livello, perché la squadra ne ha bisogno. La differenza è che con la prima si scaricano le responsabilità su altri. Con la seconda, si assumono.

Da questo punto di vista, a differenza di quanto pensassi, non sembra cambiato niente in sei anni. Quando vincevamo, scrissi che il merito era frutto del lavoro della dirigenza. Non è che quando perdiamo, invece, è colpa solo dei giocatori. Altra riflessione stimolata dai vostri ottimi commenti: se indichi che lo spogliatoio è una polveriera, ottieni due risultati: le altre squadre proveranno a prenderci i migliori, o almeno a distrarli; i giocatori delle altre avranno qualche dubbio ad accettare di venire".