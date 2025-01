Lascerà indubbiamente strascichi la sconfitta contro il Monza. Troppo brutta per essere vera, troppo arrendevole per essere sesta. Così la Fiorentina ha inanellato un'altra prestazione non degna di nota contro l'ultima in classifica, tra l'altro con una formazione più che rimaneggiata per i tanti infortuni.

Nonostante una classifica buona

Nonostante il periodo nero, la Fiorentina è ancora sesta in classifica, a quattro punti dal quarto posto. Ma questa sera iniziano i vari recuperi e qualcosa si muoverà. La cosa certa è che la squadra di Palladino ha perso un'occasione d'oro per recuperare il terreno perso. Oltre a questo, però, c'è un clima totalmente diverso da quello che si respirava in città fino a qualche settimana fa.

Ma così si esagera

Mister Palladino lo aveva detto nel periodo d'oro: “Dobbiamo continuare così, perché le difficoltà arriveranno e servirà equilibrio”. Che il ritmo dei viola non potesse essere quello era immaginabile, ma che la Fiorentina cascasse in una crisi del genere lo era ancora meno. Serve rialzarsi e farlo subito. Che la rivoluzione passi dal mercato (difficile), dal cambio di regime (lo ha detto Pradè) o dalla svolta a livello mentale (più plausibile), serve fare qualcosa. Difficoltà sì, ma così si rischia di esagerare.

Il peso specifico dei singoli

L'allenatore viola continua a parlare di problema collettivo, senza concentrarsi sui singoli. Per cercare di tenere unito il più possibile il gruppo, per evitare di parlare dei problemi che ci sono. Perché se è vero che la Fiorentina è meno squadra di prima, è vero anche che le situazioni dei vari Pongracic, Colpani e Gudmundsson iniziano ad avere un peso specifico nel computo totale delle difficoltà.

Le parole di Pradè

E a proposito di tenere unito il gruppo. Hanno fatto e stanno facendo parlare le dichiarazioni di Daniele Pradè nel post partita contro il Monza (LEGGI QUI). Parole dure, soprattutto contro i giocatori viola e chi, a sua detta, avverte un certo mal di pancia. Il mercato parlerà, ma intanto lo sfogo ha messo in evidenza quello che probabilmente le vittorie nascondevano. Non tutti sono contenti, non tutto è rose e fiori. Le richieste di cessione di Biraghi e Quarta hanno dato segnali in questo senso.

Svolta!

Serve equilibrio, sì. Ma in primis serve una svolta. Subito. Perché dai sogni alle delusioni in tonfo è veramente molto forte. E la Fiorentina deve evitarlo a tutti i costi.