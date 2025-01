Pradè: "Siamo inca****, se qualcuno ha mal di pancia che ce lo venga a dire. Una figuraccia, chiediamo scusa a tifosi e presidente"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, è sbottato dopo la sconfitta dei viola contro il Monza: “Non sono amareggiato, sono proprio incazzato (testuale ndr). Così non va bene, mancano dieci giorni alla fine del mercato e se c'è qualcuno con il mal di pancia, che ce lo venga a dire che troviamo una soluzione”.

E poi: “Abbiamo perso la nostra identità, non va più bene e si cambia regime. Si arriva la mattina e si va via la sera tardi. Ci scusiamo con i nostri tifosi e con il presidente, una figuraccia e non si può perdere una partita del genere. Abbiamo delle ambizioni e vogliamo arrivare in alto e così non si va da nessuna parte”.