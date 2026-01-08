Gosens celebra il ritorno in campo: "Finalmente torno a lottare con i miei compagni. Dobbiamo fare ancora tantissimo"
Dopo il convincente, anche se rocambolesco, pareggio di ieri sera contro la Lazio uno dei protagonisti della sfida è tornato a farsi sentire. Stiamo parlando del terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens, che, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha voluto lanciare un messaggio a tifosi e compagni, oltre che a sottolineare il suo rientro in capo a quasi due mesi dall'ultima partita.
“In campo oltre due mesi dall'ultima volta. Manca ancora tantissimo da fare”
Il tedesco ha voluto sottolineare la buona prestazione, ammettendo però che serve ancora molto da migliorare per passare una stagione tranquilla lontani dal pericolo retrocessione. “Oltre due mesi dopo. Finalmente tornato in campo per lottare con i miei compagni. Un punto guadagnato, ma ancora tantissimo da fare. 💜”
