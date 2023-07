Ve lo avevamo annunciato qualche giorno fa con una nostra esclusiva: Ivan Affibbiato, storico responsabile della biglietteria della Fiorentina, saluta la società viola. Lo ha fatto questa mattina attraverso un post su Instagram, ringraziando entrambe le proprietà viola con le quali ha lavorato. Questo il suo messaggio:

“In questi giorni il mio percorso in Fiorentina è cessato. Sono stati anni indimenticabili, ricchi di gioia e di enormi soddisfazioni, anche e soprattutto personali. Ringrazio la famiglia Della Valle per l'opportunità che mi ha reso possibile l'ingresso in società, ed il Presidente Commisso che ha mostrato più volte stima nei miei confronti. Un affettuoso pensiero a chi mi è accanto adesso e a tutti i tifosi viola, che mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando il loro appoggio nelle mie scelte professionali. Sempre e per sempre Forza Viola”.