La Fiorentina torna a pensare a un ex Serie A per la mediana. Ma in pole position c'è un club della Spagna

Nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Enzo Barrenechea, centrocampista di proprietà dell'Aston Villa, è finito in ottica viola. La dirigenza è alla ricerca di un mediano da regalare al neo tecnico Pioli e il profilo dell'uruguayano aveva già stuzzicato in passato il palato del club di Commisso.

Un nuovo nome per la mediana

Secondo l'esperto di mercato iberico Hector Gomez, il mediano sarebbe il primo obiettivo del Valencia, dove ha militato - in prestito - nell’ultima stagione. Tuttavia, su Barrenechea non si è palesato solo il club dei Pipistrelli. Si registra infatti anche la concorrenza di Benfica, Porto e proprio della Fiorentina.

Le alternative

Il primo obiettivo per il ruolo di play resta sempre Bernabé, ma sappiamo che la trattativa non è facile per lo spagnolo. Le alternative restano quelle di Asllani e Bennacer.