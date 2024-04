Il terzino della Fiorentina Michael Kayode è intervenuto a DAZN dopo la gara pareggiata dai viola contro il Genoa.

“Siamo amareggiati”

Sul pareggio Kayode si esprime così: Siamo amareggiati, non sono soddisfatto della prestazione personale, la squadra ha fatto comunque una buona partita. Si può fare sempre meglio. La prima stagione in Serie A? La valuto guardando partita dopo partita, non guardo al passato ma alla prossima partita. Come detto prima, oggi non sono soddisfatto”.

L'episodio con Retegui

Sul fallo da rigore su Retegui poi revocato afferma “Correvamo entrambi in direzione della palla, poi io ovviamente ho cercato il contatto fisico, lui mi ha rigirato e siamo caduti a terra. E sulla prossima in Conference League contro il Viktoria Plezn dichiara: "Si tratta di una Partita importantissima, da domani lavoriamo per prepararla al meglio”.

"Contentissimo per la vittoria della Coppa Italia della Primavera"

Poi conclude commentando la vittoria della Coppa Italia della Primavera Viola: “Sono contentissimo per loro, li conosco quasi tutti. Hanno fatto una grandissima cosa. Se ho provato un gol alla Maicon oggi? No, ho soltanto stoppato il pallone e cercato la conclusione".