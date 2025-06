Tutto il vantaggio perduto dalla Fiorentina sulla concorrenza: ma niente Thiago Motta per non penalizzare due top della rosa

La Fiorentina aveva la possibilità di ripartire non più da zero, dopo un anno di Palladino: la malagestione interna, i dissidi, anche la poca convinzione trasmessa dal tecnico, hanno però portato ad un nuovo reset. E così è sfumato tutto il vantaggio che poteva essere sfruttato nei confronti dei club, e sono tanti, al cambio di guida. Non si è scelto però di affondare su nomi già disponibili, uno su tutti Thiago Motta: il motivo, scrive il Corriere dello Sport, è la presenza in rosa di Kean e Fagioli, entrambi bocciati dal tecnico alla Juve. La preferenza quindi, ulteriore conferma, è finita su Pioli nonostante l'esigenza di tempi lunghi per averlo.