Ci sono anche tre promettenti giocatori della Fiorentina nel nuovo corso dell'Italia Under 17

Il nuovo corso della Nazionale Under 17 guidata da mister Massimiliano Favo inizierà la propria stagione con due impegni amichevoli contro la Slovenia, martedì 22 agosto a Gradisca d’Isonzo (ore 18) e giovedì 24 ad Ajdovščina (ore 10.30). Tra i giocatori convocati ci sono anche tre elementi molto promettenti della Fiorentina. Tutti e tre i giocatori sono classe 2007; il portiere Tommaso Vannucchi, il centrocampista Davide Atzeni e l'attaccante Stefano Maiorana.

Vannucchi si alternerà con Martinelli nel ruolo di terzo portiere della prima squadra, e troverà spazio in Primavera e con le formazioni Under 18 e Under 17. Atzeni è un centrocampista molto duttile, di grande fisicità e intelligenza tattica, col vizio del gol. Maiorana, dopo tante reti realizzate nelle giovanili viola, cercherà di scalare le gerarchie anche in azzurro. Un attaccante di prospettive altissime.