Orlando: "Parisi e Arthur perfetti per Italiano. Alla Fiorentina non manca molto per poter essere la mina vagante del campionato, ma servono due colpi"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato quello che è finora il calciomercato viola, esaltando anche i due nuovi arrivati. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Parisi e Arthur sono due calciatori perfetti per il gioco che propone Italiano, nonché fortissimi. Sul centrocampista brasiliano, vista la cifra pagata dal Barcellona ai tempi per lui, non voglio pensare che si sia dimenticato come si gioca”.

E aggiunge: “So che la Fiorentina, adesso, vuole due colpi: un portiere e una punta. Portati a casa questi acquisti, allora può diventare davvero la mina vagante del campionato”.