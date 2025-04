Sulle colonne de La Repubblica edizione Firenze si legge il commento a Cagliari-Fiorentina di Giuseppe Calabrese, che si concentra sui tre punti trappati in terra sarda dalla squadra di Palladino: "Conta invece, e tantissimo, la vittoria di ieri a Cagliari. Non solo perché tiene la Fiorentina ancora in corsa per l'Europa, ma perché la squadra di Palladino ha mandato un segnale chiaro al campionato. La Fiorentina c'è e non molla. Malgrado il passo falso con il Parma, ci è voluto poco per riprendere in mano il suo futuro. E per tirare fuori il carattere che serve in questo finale di stagione, che viaggia in parallelo verso due obiettivi: la finale di Conference e la risalita in classifica.

Due strade che convergono verso la stessa Europa. La Champions, diciamolo, è un sogno quasi impossibile. Il resto è ancora tutto in gioco e nella sofferenza la Fiorentina ha sempre dimostrato di avere la forza per resistere. La controprova di quanto ben fatto a Cagliari ci sarà domenica pomeriggio quando al Franchi arriverà l'Empoli in piena lotta per non retrocedere in Serie B".