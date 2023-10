Schmeichel: "Amrabat così lontano dal ritmo del City. Contro di lui potevano fare quello che volevano"

Pesanti critiche sono arrivate nelle ultime ore all'indirizzo del Manchester United, e in particolare al giocatore prestato dalla Fiorentina, Sofyan Amrabat, per la prestazione fatta contro il Manchester City. Un derby perso nettamente dai Red Devils per 3-0.

I piani di ten Hag

“Non so quale fosse il piano di gioco di ten Hag - ha detto l'ex grande portiere e gloria dello United, Peter Schmeichel - non so cosa abbia detto ai giocatori ma quando dice che hanno giocato un buon primo tempo non sono d'accordo”.

Amrabat completamente fuori gara

E poi: “Voglio dire, ha fatto un cambio a metà tempo e c'è una ragione per questo perché non funzionava nulla a centrocampo. Amrabat era così lontano dal ritmo che aveva il Manchester City, contro di lui potevano fare praticamente quello che volevano”.