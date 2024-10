La Lazio stacca la Fiorentina e manda in crisi Gilardino. Monza e Venezia restano nei bassifondi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le due sfide delle ore 15:00 di questa domenica di Serie A. Promossa a pieni voti la Lazio, che conquista un altro successo contro il Genoa, mentre Monza e Venezia si annullano.

La Lazio stacca la Viola, il Venezia non si smuove

Non c'è storia all'Olimpico, la Lazio domina e merita il 3-0 conquistato. Il Genoa non comincia neanche male, ma non riesce a reggere i ritmi imposti dalla squadra di Baroni e crolla nel finale. La sblocca Noslin nel primo tempo con un gol bellissimo, poi tante occasioni sprecate fino alla rete che chiude i giochi firmata da Pedro. Affina il risultato l'ex Fiorentina Vecino. I biancocelesti staccano momentaneamente la Viola, in attesa di stasera, mentre il Genoa di Gilardino arriverà alla sfida contro i gigliati di mercoledì in condizioni disastrose.

A Monza succede tutto nel primo tempo: vantaggio Venezia con Ellertsson pareggiato da Kyriakopoulos, poi Svoboda riporta avanti i lagunari e Djuric impone il definitivo 2-2. Occasione sprecata più per la squadra di Di Francesco, visto che i padroni di casa sono rimasti anche in dieci.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 17, Juventus 16, Udinese 16, Atalanta 16, Lazio 16, Milan 14*, Torino 14, Fiorentina 13, Empoli 11, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Bologna 9*, Parma 8, Monza 8, Genoa 6, Lecce 5, Venezia 5.

*= una partita in meno.