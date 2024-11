Cassano: "Caro Vlahovic c'è un problema, qui serve giocare a calcio e tu non ce la fai. Ti hanno pagato 75 milioni e fai ca***e"

L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato alla trasmissione online Viva El Futbol, intervenendo anche sul momento no dell'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: "A Firenze Vlahovic ha fatto i migliori quattro mesi della sua carriera. Ha fatto 17 gol giocando da solo là davanti. Poi è andato alla Juve. Prima con Allegri giocava a 70 metri dalla porta, ora con Motta ha detto che deve difendere e fare un lavoro che non gli piace.

Caro Vlahovic, c'è un problema: bisogna saper giocare a calcio e tu non ce la fai a giocare a calcio. Perché puoi essere lucido o meno lucido, ma ti hanno pagato 75 milioni e fai c****e. Nella vita bisogna avere gli attributi e se hai qualcosa da dire all'allenatore gliela dici in faccia, non a distanza".