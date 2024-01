Nosotti: "Fiorentina capace di sporcare le occasioni degli avversari. Sassuolo? Tanti giovani che non sono all'altezza"

Il giornalista di Sky Sport, vicino alle vicende neroverdi, Marco Nosotti, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare dell'imminente match contro la Fiorentina:

Le parole sulla Viola

"La Fiorentina si è evoluta moltissimo e parte avvantaggiata rispetto al Sassuolo. Senza Gonzalez, stanno andando in tanti in rete, nonostante la squadra non sia bellissima da vedere. Vedo una Fiorentina che sa sporcare le occasioni degli avversari".

Sul Sassuolo

Infine: "Dionisi invece non sta rischiando, perché a Sassuolo non c'è la stessa pressione che a Firenze. La squadra non è stata costruita benissimo con troppi giovani che non sono al livello della Serie A".