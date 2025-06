Galli: "Se la Fiorentina rimane questa, con Pioli allenatore, è una squadra da più di 70 punti. I maggiori pericoli per Kean..."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo su alcuni temi caldi in casa viola: "I pericoli per Kean arrivano da Inghilterra e Germania. I club che lo vogliono devono capire se la stagione di quest'anno è replicabile. I precedenti all'estero dell'azzurro parlano di una stagione fatta benino a Parigi e una non benissimo all'Everton. In Italia non vedo grosse possibilità di pretendenti, forse solo il Napoli che ha un presidente coraggioso. L'Arabia? Vorrebbe dire essere apposto a livello economico, ma mettersi in ombra calcio. Con che credibilità tornerebbe in Europa tra due anni a giocare? Dopo la scadenza della clausola non credo che nessuno abbia in mente di fare furbate, a meno che qualche top club non perda l'attaccante titolare a tre giorni dalla fine del mercato.

Se la Fiorentina rimane questa, cioè quella dello scorso anno più Fazzini, per me con Pioli in panchina può fare tra i 70 e gli 80 punti, tranquillamente. Poi se a questi si dovessero aggiungere altri calciatori, allora le aspettative si alzano. Ma perché credo che Pioli abbia più conoscenze di chi lo ha preceduto, oltre che esperienza e spessori enormi. Sa già come funziona a Firenze. Se poi dovesse arrivare qualche altro titolare, potremo parlare di altre strategie per il prossimo campionato. La certezza che la squadra il prossimo anno dovrà fare più di 65 punti. E Pioli ne può dare altrettanti".