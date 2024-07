La Fiorentina fa marcia indietro su Barzagli. Il club giura: Scelta tecnica

Dopo aver sfiorato la Fiorentina da calciatore, Andrea Barzagli fa il bis da allenatore delle giovanili.

Le critiche sui social

Nei giorni scorsi, per colpa del suo passato bianconero, ha fatto discutere tra i tifosi la notizia del suo possibile ingresso nelle giovanili viola, dove avrebbe dovuto prendere le redini dell'Under 16. Sui social e anche sui siti di informazione in tanti avevano espresso il loro disappunto per questa scelta.

Scelta tecnica

Ora però è arrivato il dietrofront. La società viola in realtà, si legge sul Corriere Fiorentino, non vuol sentir parlare di retromarcia perché sostiene che per quella panchina erano ancora in atto le valutazioni di alcuni profili, tra cui quello di Barzagli appunto e respinge le voci che vorrebbero la scelta condizionata dalle pressioni della piazza.