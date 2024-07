Clamoroso dietrofront Barzagli: l'ex difensore della Juventus non sarà l'allenatore della Fiorentina Under 16

L'ex calciatore Andrea Barzagli sarebbe dovuto diventare a breve il nuovo allenatore della Fiorentina Under 16, mancava soltanto l'ufficialità. Era pronto un matrimonio con sedici anni di ritardo, ma non arriverà neanche questa volta.

Barzagli-Fiorentina, non s'ha da fare

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, si registra un clamoroso dietrofront e l'imminente decisione di non iniziare l'avventura insieme. Andrea Barzagli, dunque, non sarà più l'allenatore della Fiorentina Under 16. Le parti hanno vacillato di fronte all'ultimo passo, di fronte a un ambiente decisamente scaldato.