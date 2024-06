Barzagli-Fiorentina: Un matrimonio che si celebra con sedici anni di ritardo

Manca l'ufficializzazione, ma Andrea Barzagli dovrebbe entrare a breve nell'organigramma della Fiorentina.

Sedici anni di ritardo

L'ex difensore della Nazionale approda nel club viola con il ruolo di allenatore delle giovanili (si occuperà dell'Under 16). Un matrimonio quello tra lui e i gigliati che si celebra però con sedici anni di ritardo.

Al Wolfsburg per un ingaggio più alto

A cosa ci riferiamo? Nel 2008, quando vestiva la maglia del Palermo, si è trovato ad essere davvero ad un passo dalla Fiorentina. Corvino avrebbe voluto metterlo sotto contratto, ma alla fine decise di firmare col Wolfsburg. Una questione di soldi, certo, perché l'offerta tedesca era più ricca in termini di ingaggio.

E' in quel momento che il legame di Barzagli, nato in provincia di Firenze e dichiarato tifoso della Fiorentina, con la città si è incrinato. Il tutto ‘aggravato’ in seguito dalla scelta di tornare in Italia con la Juventus. Solo nell'ultimo periodo qualcosa è cambiato anche perché suo figlio Mattia, indossa la maglia viola visto che gioca con l'Under 15.