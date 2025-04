Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale YouTube soffermandosi sull’affare De Gea, rivelatosi un colpo sensazionale della Fiorentina, entrando poi nei dettagli della propria analisi.

“C’è grande differenza tra soldi buttati dalla finestra e quelli spese con le idee. Risolvere le cose sempre coi soldi porta spesso a sbagliare. Mi piace che la Fiorentina abbia pensato: ‘Perchè De Gea è fermo da un anno e nessuno ci pensa? Perchè non andare ad anticipare la concorrenza su un parametro zero che viene snobbato?”.

‘Quanto ci guadagna la difesa viola con un portiere come De Gea”

“De Gea è un’intuizione clamorosa, un portiere che era stato anche il migliore della Premier League poco tempo prima di fermarsi. Alla Fiorentina sono stati accostati anche nomi come Turati, i viola invece avevano puntato dritto su De Gea, scegliendo di lavorare sotto traccia per assicurarsi un fenomeno. Guardate quanto ci guadagna la difesa con la protezione di un portiere di questa leadership, così carismatico e forte tecnicamente. Basta uno sguardo e tutti stanno a posto”.

‘La Fiorentina vuole blindare il suo portiere, ora brilla anche Pongracic’

“Ranieri ha sempre fatto bene, quest’anno sta facendo benissimo. Pongracic è tornato a brillare, ma anche tutti gli altri che vengono impiegati riescono a gestire al meglio le situazioni. Ben vengano i campioni che arrivano in Italia non per svernare. Ben vengano situazioni come questa anzichè fare 4 anni di contratto ad un Morata che l’estate scorsa si capiva che era un’esagerazione, soprattutto per la durata. De Gea è contento di Firenze e la Fiorentina lo vuole blindare”.

“I portieri non devono costare 15-20 milioni, chi prende un portiere a quelle cifre non si rende conto di quello che può trovare altrove. Poi, se c’è un fenomeno ne puoi spendere anche 35. Ma Di Gregorio? È un buonissimo portiere, ma spendere 18 milioni quando in casa hai già elementi credibili e attendibili in casa… va bene tagliare gli ingaggi, però… Sommer pagato 6, De Gea 0. Se si ha già un portiere di un certo spessore, si deve fare una riflessione sui soldi da spendere”.