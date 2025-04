Una valanga di soldi versati nelle tasche dei procuratori. Svetta la Juventus e la Fiorentina è in netta controtendenza

La FIGC ha pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2024 nel massimo campionato italiano. Un documento dettagliato con la specifica per ogni società della Serie A.

Ebbene da ciò si evince che sono finite nelle tasche dei procuratori la bellezza di 226 milioni di euro, con una media di circa 11,3 milioni di euro per ciascuna società e una crescita di circa il 2,7% rispetto al 2023.

La squadra che più ha dato agli agenti è la Juventus con 33.989.949,48 euro, seguita da Inter (24.737.661 euro) e Napoli (18.184.273,62 euro).

La Fiorentina è ottava con 11.503.695,53 euro ma è in controtendenza rispetto alle altre società perché il club di Commisso, rispetto a quanto versato nel 2023, ha fatto registrare una significativa diminuzione del 25%.