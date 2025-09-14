VIDEO - Martinez Quarta perde la testa e si fa espellere. Due gialli in due minuti per l'ex difensore viola!
Lucas Martinez Quarta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex giocatore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è stato protagonista di una vicenda tanto inusuale quanto negativa. Il difensore argentino, che anche a Firenze aveva mostrato un carattere “fumino”, è stato espulso durante una partita con il suo River Plate a causa di due gialli presi in due minuti.
Nonostante il doppio vantaggio della propria squadra Quarta ha fatto due brutti falli di irruenza. Il primo, al 37' minuto, in scivolata per fermare un possibile contropiede. 120 secondi dopo l'ex viola ha commesso un altro fallo tirando una gomitata al giocatore avversario nel tentativo di colpire di testa.
