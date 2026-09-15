Brovarone: “Mastantuono merita la 10 della Fiorentina, giocatore che fa sognare. Punta titolare? Pellegrino tutta la vita. Sbagliato mettere Viery terzino”

A Toscana TV ha parlato l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, spaziando tra tanti temi di casa Fiorentina, tra singoli e calcio giocatori, a 360 gradi.

‘Paratici si è assunto le proprie responsabilità’

“Grosso ha detto che la squadra era “inallenabile”? Penso che questa frase sia stata la massima chiave di entrata di Vanoli nello spogliatoio della Fiorentina. Il calcio vive di spunti e motivazioni e un allenatore deve saper centrarli. Esonero di Grosso sorprendente? La società si è incontrata con l’ex allenatore viola per confrontarsi, ed è lì che è successo un casino. Quando è uscito il nome di Vanoli ho pensato: ‘ma come, un uomo scartato e neppure trattato molto bene, senza contratto?’ Due mesi fa gli si era detto che non era adatto… ci sono rimasto male, però devo dire che Paratici è stato rapidissimo a prendere in mano la situazione e assumersi le sue responsabilità, avendo il coraggio di andare a richiamare Vanoli. Tifo alla morte per Vanoli, non so cosa sia, se un uomo che scuote, risolleva una squadra e viene via, oppure quello che può prendere la Fiorentina due/tre anni, guidarla e portarla anche in alto”.

‘Un calciatore completo, Mastantuono può andare in doppia cifra’

“Mastantuono è un calciatore che fa sognare, uno che ti fa comprare la sua maglia, lui merita la 10 della Fiorentina. Sono d’accordo con la cautela, ma è un calciatore che già dalla sconfitta dell’Olimpico aveva subito impressionato. Ciò che colpisce di più di lui è che a 19 anni va a sfidare il mondo col sorriso, con facilità e personalità. Ha la palla incollata al piede, ha tutte le caratteristiche del grande giocatore, ha anche il tempo dell’assist, un calciatore completo. Se sta bene fisicamente e se tirerà anche i rigori può arrivare in doppia cifra. Pellegrino fa cose buone anche nello stretto e col Frosinone l’aveva fatto vedere, ha un buon sinistro e di testa ancora non si è visto ma sembra Graziani, mi piace veramente. Beto? Ha fatto un po’ di confusione, ma ci sa stare davanti, attenzione, mi ha sorpreso però vederlo titolare a Venezia. Però per me il titolare è Pellegrino, tutta la vita, viene da un ottimo campionato in Serie A ed è più pronto”.

“Fagioli è esploso con Vanoli, quando non voleva giocare regista, diventando un calciatore che ci ha salvato la pelle. Il mercato ha un po’ preoccupato e spento Fagioli, ora che è tornato il suo ‘papà calcistico’ si è riacceso a duemila. Vanoli ha sbagliato a mettere Viery a sinistra, non è pronto, è pesantissimo… e lo metti a fare il terzino? Ranieri sarebbe stato perfetto, con Viery al centro. Sulla sinistra la Fiorentina è stata sfondata. Speriamo che Dragusin si stia riprendendo, Valdepeãs mi piace molto. Dodô? Ho già detto ampiamente che il suo procuratore, Giuliano Bertolucci, è uno dei più influenti e capaci che ci siano e l’obiettivo è quello di farlo andare a scadenza, per massimizzare i guadagni col prossimo contratto del calciatore”.