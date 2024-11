Prima il rigore concesso, poi le espulsione consecutive di Mina e Adopo. Così Giovanni Ayroldi ha spianato la strada alla Lazio contro il Cagliari, permettendo alla squadra biancoceleste di vincere la partita nel finale e raggiungere in classifica la Fiorentina.

Le scuse dell'AIA

Decisioni arbitrali che hanno fomentato le polemiche in casa Cagliari, verrebbe da dire a ragion veduta. L'AIA, infatti, non solo ha fermato Ayroldi per una giornata ma si è anche scusata per il suo operato, dichiarandosi “profondamente a disagio” e “molto dispiaciuta” per la sua direzione di gara densa di errori “sin dai primi minuti di gioco”.