La sconfitta contro la Fiorentina non è stata ancora digerita in quel di Roma, sponda biancoceleste. A seguito della pubblicazione delle designazioni arbitrali per il prossimo turno, infatti, i tifosi della Lazio si sono scatenati sui social in merito alle scelte dell'AIA per quanto concerne la partita contro il Monza.

Di nuovo Abisso dopo il… disastro (?!?)

Gara che sarà arbitrata da Colombo di Como, ma che soprattutto vedrà al VAR la presenza di Abisso. Lo stesso che si trovava al VAR proprio contro la Fiorentina, e che fu decisivo per l'assegnazione dei due rigori (entrambi giusti…) alla squadra viola. “Dopo il disastro di Firenze, ci ridate Abisso al VAR?”: questo, sintetizzando, il pensiero comune dei tifosi della Lazio.