Nella sua intervista a Fiorentinanews.com l’operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano Filippo Colasanto ha parlato della possibile evoluzione dell’attaccante della Fiorentina Lucas Beltran nella stagione che verrà e di alcuni profili che potrebbero fare al caso della Fiorentina.

Colasanto, Lucas Beltran ha fatto vedere più di qualcosa nella sua prima stagione in Serie A con la maglia viola, interpretando anche ruoli diversi. Secondo lei quest'anno con Palladino potrà esprimere tutto il suo potenziale?

“A mio parere un giocatore come Beltran, alla seconda stagione in Serie A, con l'esperienza di un campionato sulle spalle e tutto un anno per innamorarsi di Firenze potrebbe, anzi dovrebbe, diventare uno dei riferimenti tecnici della squadra”.

Quali giocatori dal Sudamerica consiglierebbe per la Fiorentina della prossima stagione?

“Guardiamo in casa River Plate: c’è il centrocampista classe 2007 Franco Mastantuono, un 8 mancino che nonostante la giovanissima età conta già varie presenze in prima squadra e dovrebbe avere un super futuro davanti a sé. Consiglio anche il nuovo portiere Ledesma, appena arrivato dal Cadice e da un paio di anni stabilmente fra i migliori tre portieri della Liga spagnola. È un '93 e per il ruolo l'età significa esperienza. Fossi un direttore sportivo lo monitorerei per tutta la stagione”.