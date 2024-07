In questi giorni i riflettori del calciomercato della Fiorentina sono tutti puntati su Nicolas Valentini, difensore argentino che sembra arriverà in viola soltanto nel mese di gennaio. Per conoscere meglio il suo profilo Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva Filippo Colasanto, agente FIFA e esperto conoscitore del calcio sudamericano, che si è espresso anche sul primo acquisto viola di questa estate, ovvero l’attaccante Moise Kean.

Colasanto, si parla del difensore Nicolas Valentini del Boca Juniors vicino alla Fiorentina. Come ce lo presenta? Può essere l'acquisto ideale per la difesa della Fiorentina e per gli schemi tattici di Palladino?

“Valentini è un difensore centrale di piede mancino, elegante e ruvido alla bisogna. Lui è nato e cresciuto nel Boca Juniors, e secondo me è un giocatore che al prossimo Mondiale non è difficile immaginare nella rosa della nazionale Albiceleste.

Si presenta bene, comportamento professionale, non gioca da tanto perché non ha voluto rinnovare, e quindi il club l'ha messo fuori rosa. Se lo prende, la Fiorentina fa un ottimo acquisto sia nell'immediato, chiaramente inteso nella stagione in corso se arriva a gennaio, che per il futuro. Ricordiamoci che è un 2001”.

Kean è stato il primo acquisto viola di questo mercato. Può essere lui dopo tanto tempo l'elemento chiave dell'attacco viola?



“Kean è un elemento che ha già anni di calcio importante nella sua traiettoria, arrivati forse troppo presto. Adesso ha la grande chance a Firenze, e dovrebbe approcciare questa nuova esperienza con la testa giusta; in questo caso un approccio corretto sarà un elemento importante per sé e per la squadra”.