"Valentini era un dei centrali maggiormente seguiti dai club europei, sarà un giocatore importante per la Fiorentina. E' molto simile a.."

Questo pomeriggio Andrea Bagnoli, noto agente Fifa ed esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina: il difensore centrale del Boca Juniors Nicolas Valentini. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina si è assicurata un profilo importante: un difensore di piede sinistro, che si basa sulla sua forza e sulle capacità di giocare il pallone. L’ho visto giocare in Under 23 nel preolimpico con l’Argentina ed era un dei centrali piu ricercati dai club europei: uno era lui, l’altro è un certo Quinones che è già di proprietà dei Bayern. Il difensori di piede sinistro sono ricercati dagli allenatori come l’oro, e lui è uno di quelli. Ha una grande prospettiva vista forza fisica e la sua stradominanza nel gioco aereo”.

Ha anche aggiunto: “Secondo me deve migliorare in qualcosa, ma è comunque un giocatore importante. Stiamo comunque parlando di un classe 2001 con una vasta esperienza nel campionato argentino. Non ci sono tanti profili del genere. La Fiorentina sta lavorando per portarlo subito alla corte di Palladino. E' 30 anni che lavoro con il Sud America e soltanto in 4/5 giocatori hanno dimostrato di essere subito dei fenomeni: quello che dico spesso alle società è di aspettarli. E’ caro che se riuscisse ad integrarsi ed imporsi subito sarebbe un grande acquisto per la Fiorentina”.

Ha poi concluso: “E’ un giocatore che ha caratteristiche da campionato europeo e non argentino.Credo che il suo ruolo naturale sia quello del braccetto di sinistra in una difesa a tre, in Argentina ha dato il meglio di se in quella zona di campo. Lo paragonerei a Walter Samuel, sia per la forza fisica che per il colpo di testa. Nel calcio italiano non può che migliorare”.