Di Marzio rivela: "La Fiorentina ha depositato il contratto di Valentini. Viola al lavoro per anticipare l'arrivo"

Dopo l’arrivo di Kean, quest’oggi la Fiorentina di Raffaele Palladino piazza il secondo colpo in entrata. Dopo le tante voci degli ultimi giorni, Nicolas Valentini potrebbe essere già diventato un giocatore della Fiorentina: il centrale difensivo ha svolto ieri le visite mediche in Argentina, per poi firmare un contratto che lo legherà al club gigliato per i prossimi 4 anni e mezzo.

Visite e firma sul contratto fatte, adesso manca l'accordo con il Boca Juniors

Come riportato pochi minuti fa da Gianlucadimarzio.com questa mattina la Fiorentina avrebbe depositato in Lega Calcio tutta la documentazione relativa all’arrivo del classe 2001 a Firenze. Il contratto che lega il giocatore al Boca Juniors è però ancora valido, e va in in scadenza per il 31 dicembre 2024. Per questo la dirigenza della Fiorentina è al lavoro per portare quanto prima Valentini nello spogliatoio di Palladino: il club viola sta ragionando se pagare un indennizzo per anticipare il suo arrivo.