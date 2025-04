Al media ufficiale della Fiorentina, ha parlato così Rolando Mandragora:

"E' stata una grande prova di maturità, siamo andati in vantaggio nel momento peggiore della partita, questo significa essere squadra, vincere in Europa non è mai facile, ci teniamo questa vittoria e poi il focus passerà al Parma e al ritorno.

Record di presenze? Sono molto contento di questo, parliamo di una storia gloriosa come quella della Fiorentina.

Ho avuto un infortunio a inizio campionato, chi giocava faceva bene ed era giusto che giocasse, io ho aspettato il mio momento. Siamo in sana competizione, un gruppo sano, sono tutti ragazzi eccezionali, non ci sono pezzi di me*** tra di noi.

Leader? Non mi piace parlare di me personalmente, né per il campo, né fuori. Sono a disposizione dei miei compagni, sanno che quando vogliono trovano una spalla perché l'ho sempre trovata in loro.

L'esultanza? Era per mio padre, per non perdersi il record si è fatto 10 ore di macchina per arrivare fin qua per cui l'esultanza era per lui.

Ora ci aspettano le partite in cui abbiamo sempre fatto un po' più di fatica, dobbiamo continuare con questo approccio e questa mentalità che i risultati arriveranno".