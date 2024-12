La Nazione: Il muoro viola e il decisivo lavoro oscuro dello staff

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Ampio spazio per: “Pronti a riscrivere la storia Un percorso iniziato in salita Quando la forza è nel gruppo e le vittorie sporche una virtù”. Sottotitolo: “La trasformazione di una squadra capace di crescere dai suoi errori, correggendoli”. Di spalla sulla formazione che potremmo vedere in Conference: “Kayode e Biraghi scaldano i motori Il rebus Gud”.

Pagina 3

In questa pagina leggiamo: “Quando il miglior attacco è la difesa Come Napoli, Juve e Bayern Monaco Dalle parate di De Gea al muro viola Decisivo il lavoro ‘oscuro’ dello staff”. Sottotitolo: “La cura quasi maniacale nei dettagli alla base di una fase anche di transizione che coinvolge tutti i reparti”.