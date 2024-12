Bove sta meglio e guarderà Fiorentina-Empoli. Per lui coreografia in Curva Fiesole, ma niente magliette o scritte speciali

La grande apprensione della Fiorentina e del mondo del calcio per quanto riguarda le condizioni di Edoardo Bove sta fortunatamente trovando riscontri positivi. Il centrocampista viola è in miglioramento e sta bene. Come riporta La Nazione, stasera guarderà la gara di Coppa Italia tra la Viola e l'Empoli dall'ospedale di Careggi.

La richiesta di Bove alla Fiorentina. La Curva Fiesole si muove per lui

Intanto, arriva una richiesta di Bove ai compagni per abbassare il clamore della vicenda che lo ha coinvolto, che sarà accontentata: niente magliette (come ha fatto la Roma lunedì sera) o scritte speciali a lui dedicate. Ci sarà comunque un messaggio trasmesso sul tabellone dello stadio. La Curva Fiesole ha annunciato una nuova coreografia.