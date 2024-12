Pio Esposito: "Il mio auspicio è che il malore di Bove si trasformi in un brutto ricordo. Il peggio è passato"

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, il compagno di Nazionale di Edoardo Bove, Francesco Pio Esposito, ha risposto a una domanda sul malore occorso al compagno di Under 21.

Il racconto di Esposito

“Avevamo finito da poco la nostra partita a Palermo, la notizia è stata veramente brutta e abbiamo seguito l'evolversi della situazione con una certa preoccupazione”.

“Spero che tutto si trasformi in un brutto ricordo”

"Condivido con lui l'esperienza con la nazionale under 21, abbiamo una chat di gruppo su WhatsApp e ci informiamo costantemente. Per fortuna sembra che il peggio sia passato, l'auspicio è che possa tornare presto in campo e che tutto si trasformi in un brutto ricordo".