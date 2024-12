Coppa Italia? Chiamiamola Coppa Turnover. Anche l'Empoli ci andrà giù pesante questa sera

L’Empoli si presenta a Firenze stasera con gli uomini contati per la Coppa Italia, soprattutto a centrocampo, dove il tecnico D'Aversa non potrà disporre di Haas, Zurkowski, Grassi, oltre a Fazzini, De Sciglio, Sazonov ed Ebuehi. La Fiorentina invece mancherà soltanto di Bove e Mandragora (il secondo è squalificato).

D'Aversa cambia tutta la difesa

Per gli Azzurri giocherà Cacace a sinistra, con Mariannucci e Tosto in difesa, due ragazzi che non hanno quasi mai visto campo in Serie A vista la solidità del trio Ismajli, Viti, Goglichidze. Seghetti in porta prenderà il posto dell'ottimo Devis Vasquez.

Un ritorno importante in attacco

Sarà della partita anche Sebastiano Esposito, rientrato recentemente da un lungo stop, oltre a Sambia e Belardinelli. D'altronde gli Azzurri dovranno pensare anche al match con il Verona del fine settimana: una partita che varrà tanto in ottica scontri-salvezza. Palladino, dal canto suo, potrà contare anche su Gudmundsson e Richardson, entrambi abili e arruolati per la gara di questa sera.