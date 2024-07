Giuffredi: "Gaetano lascerà Napoli, ma ancora non c'è nessuna squadra"

L'agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, che cura anche gli interessi di Biraghi e Parisi alla Fiorentina, è stato intervistato su Radio Kiss Kiss ed ha parlato del futuro del centrocampista:

“Gaetano lascerà Napoli”

"Non c’è una squadra dove oggi è in procinto di andare (Gaetano, ndr), da pochi giorni abbiamo saputo qual è la scelta del mister e stiamo lavorando per dare una definizione di una possibile destinazione".

Ma non c'è solo la Fiorentina

Oltre al Cagliari, anche la Fiorentina è sulle tracce del centrocampista di proprietà del Napoli.