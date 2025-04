C'è anche la Fiorentina su un talentino della SPAL, ma la concorrenza italiana è tanta

Difficilmente nel calcio si era assistito a una debacle sportiva come quella della SPAL, che in cinque stagioni rischia di passare dalla Serie A alla Lega Pro. La squadra ferrarese, infatti, sta lottando per non retrocedere dalla Serie C, dove al momento è 18esima nel girone B.

Percorso inverso sta facendo uno dei talenti che indossa la maglia della SPAL in questa stagione, cresciuto nel vivaio spallino. Lui è Emanuele Rao, classe 2006, esterno d'attacco. In stagione ha collezionato 37 presenze con 5 gol in Serie C. Le sue prestazioni hanno fatto drizzare le antenne anche ai club di Serie A.

Secondo quanto riporta tuttojuve.com, oltre ai bianconeri, sul giovane esterno offensivo ci sarebbero anche Fiorentina, Inter e Roma.