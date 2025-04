Jeda, ex attaccante del Cagliari che sarà il prossimo avversario della Fiorentina in campionato domani, ha parlato a TMW Radio del futuro di Moise Kean e della sua possibile decisione in vista della prossima stagione:

"Kean ha trovato la sua dimensione a Firenze. Per me la Fiorentina è una bellissima squadra, io firmerei lì a vita avendo trovato una dimensione ideale. Non ho mai visto un Kean così, è maturato, ha capito dove deve andare. Non deve avere fretta, stare un altro anno a Firenze gli farebbe solo che bene. Consolidare questo suo momento sarebbe ideale".