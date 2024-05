Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo il pareggio ottenuto dalla squadra contro il Napoli, ha detto: “Peccato perché alla fine del primo tempo c'erano tutti i presupposti per vincere la partitta. Siamo passati in vantaggio, poi c'è stata una prodezza di Kvaraskhelia, così com'è stata una prodezza quella di Biraghi. La potevamo vincere, ma la potevamo anche perdere, per cui va bene così”.

E poi: “Un punto importante, ma dobbiamo fare una grande gara anche a Cagliari. Abbiamo un obiettivo nella testa che è un obiettivo enorme (la Conference League ovviamente ndr). Abbiamo l'esperienza di quello che è successo nell'anno precedente, adesso l'appagamento è soltanto la vittoria. I ragazzi mettono sempre tutto in campo, alla fine conta questo. E se prima della partita mi avesero detto che il risultato sarebbe stato questo, sarei stato contento. Fare risultato qui è difficile per tutti”.

Ultima gara nell'attuale Curva Fiesole per i tifosi viola: “E' stata una partita particolare questa per loro perché lasciare la loro casa dopo tutti questi anni è un fatto. Per noi sarà molto penalizzante questa situazione. La maglia è bellissima, ha un'identità col popolo viola incredibile, siamo contenti di averla bagnata con un risultato posiitivo. E anche ai calciatori è piaciuta”.