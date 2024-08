Palladino e il giocatore che si aspetta prima di tutti. Il tentativo di forzare la mano al Boca Juniors però...

Prima di tutto e prima di qualsiasi altra cosa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino si aspetta di veder arrivare alla sua corte un centrale difensivo.

Contro la Puskas Akademia, nel playoff di Conference League, l'allenatore gigliato avrà a disposizione tutt'e quattro i centrali che ha attualmente: Quarta, Pongracic, Ranieri e anche Comuzzo che sta entrando nelle rotazioni.

Coperta cortissima in campionato

Ma contro il Venezia in campionato non avrà il croato prelevato dal Lecce perché verrà squalificato dopo l'espulsione rimediata all'esordio a Parma e la coperta tornerà ad essere non corta, ma cortissima.

Il tentativo di forzare la mano al Boca

Ne serve almeno un altro, comunque; la Fiorentina sta tentando di forzare ancora la mano con il Boca Juniors per Nicolas Valentini già preso per il 1 gennaio quando arriverà in scadenza di contratto. Ma a fronte di un indenizzo offerto agli argentini di 1,5-2 milioni per liberarlo subito, è arrivata una richiesta di 5-6 milioni.

Alternativa francese

Intanto, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la dirigenza gigliata segue Modibo Sagnan (classe 1999) del Montpellier visto e apprezzato da vicino anche nella recente amichevole del 4 agosto con la squadra francese ospite al Viola Park e si parla anche di un interesse per Lindelof (scadenza contratto 2025 un piccolo vantaggio, stipendio però alto) del Manchester United.