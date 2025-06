Collaboratore di lunga data con la Fiorentina per il settore giovanile, Luca Meloni è intervenuto a Lady Radio su alcuni dei profili che saranno valutati da Pioli in vista della prossima stagione. Queste le sue parole: "Martinelli aveva già mostrato grandi segnali di maturità anni fa, è in un ambiente favorevole con una famiglia solida alle spalle. E poi sente tantissimo l'appartenenza alla Fiorentina. Fortini? E' cresciuto molto, chi o ha seguito ne ha messo in mostra le qualità e le potenzialità. L'esperienza impegnativa alla Juve Stabia è servita indubbiamente tanto.

E su Amatucci: “Per me ricorda un giovanissimo Pizarro. E' sempre molto calmo nella gestione del pallone, peccato per il finale di stagione a Salerno. Forse deve lavorare sulla rapidità. C'è l'interesse di squadre di Serie B, vediamo come va. A Firenze sono passati tanti giocatori senza lasciare traccia, tanto vale investire sui ragazzi del vivaio. Rubino? E' un talento puro, non un classico 9. Quando c'è un gioco a palla bassa può fare la differenza sia sulla trequarti che da esterno. Vede la porta in modo eccezionale".