Il vice bomber della Bundesliga se ne va dallo Stoccarda e per lui il Borussia spenderà una cifra da range Fiorentina

E' stato un grande protagonista della fotonica stagione dello Stoccarda, finito terzo in Bundesliga e in Champions League: Serhou Guirassy ha trascinato i suoi con 28 gol, dietro solo ai 36 di Kane. E a 28 anni per lui è arrivata anche la grande chiamata del Borussia Dortmund che ha dovuto pagare solamente la clausola da 17,5 milioni. Una cifra classicamente nel range di spesa della Fiorentina, che però non aveva certo la Champions da mettere sul piatto.