Orsolini: "Italiano è il miglior allenatore che abbiamo in Italia, ha limato i difetti che aveva a Firenze. Per lui mi butterei nel fuoco"

Grandi parole davvero, quelle spese dall'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, sull'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che sta avendo quest'anno nel capoluogo emiliano come guida della squadra.

“Il migliore allenatore in Italia”

“Secondo me, in questo momento - ha detto Orsolini a Il Resto del Carlino - Italiano è il migliore allenatore in Italia. Fateci pure il titolone: Vincenzo-Italiano-è-il-miglior-allenatore-in-Italia. Punto. E aggiungi: sottovalutato. Gliel’ho detto subito: mister, sei stato coraggiosissimo a venire qua. Chi ci sarebbe venuto? Poteva fare solo peggio. E invece ha stupito tutti. Io sono contentissimo, più per lui che per me”.

“Ha limato i suoi difetti”

E anche: “Il mister è riuscito a limare alcuni suoi difetti che si portava da Firenze, a livello tattico e anche a livello gestionale. Ha fatto lui uno step in più. E noi, con le nostre qualità, con la nostra unione, siamo riusciti a fonderci con lui: è venuto fuori un mix perfetto”.

Infine: “Dopo una settimana di ritiro dissi ai miei compagni: io per questo mi butto nel fuoco. Perché è veramente una brava persona”.