Garcia vince ancora e mette nel mirino la Fiorentina: "Abbiamo fatto due vittorie di fila e vogliamo segnare la terza contro i Viola"

Dopo la netta vittoria contro il Lecce, Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Via del Mare del suo Napoli, che affronterà la Fiorentina nell'ottava giornata di campionato:

"Il Napoli è tornato? Abbiamo dimostrato anche prima. Abbiamo iniziato molto bene il campionato, poi c'è stato il secondo tempo con la Lazio non fatto bene. I ragazzi hanno giocato sempre per vincere, solo forse non con continuità. Potevamo vincerne altre, in primis a Bologna. Non so se saremo tra i primi quattro alla fine, abbiamo fatto due vittorie di fila e vogliamo fare la terza con la Fiorentina".

Poi ha aggiunto: “Cosa è cambiato nella convinzione nel gioco? Prima dell'Udinese eravamo la squadra con più possesso palla e seconda nei tiri, ma 15esima nel prendere la porta. Se accade come oggi e come con l'Udinese vinci le partite, analisi facile”.