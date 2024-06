La Fiorentina chiude il campionato con una bella multa. Appiedato un giocatore per la prossima stagione

Dopo il recupero giocato da Atalanta e Fiorentina arrivano le decisioni del giudice sportivo della Serie A, Lorenzo Corsini.

Multa al club

Intanto è stata comminata un'ammenda al club viola, di cinquemila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e due accendini, e nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Giocatore squalificato

Ma non basta. Come previsto è stato appiedato anche un giocatore gigliato: si tratta di Luca Ranieri che salterà la prima giornata del prossimo campionato per squalifica.