Un giovedì a sedere per i perni della Fiorentina...tranne uno!

Domani la Fiorentina ritorna in campo per la Conference League, ma dovrà contemporaneamente anche pensare alla partita di campionato contro l'Udinese.

I perni a sedere

Un doppio binario dunque per la Fiorentina, due partite che il tecnico Vanoli dovrà gestire al meglio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio si prospetta un giovedì a sedere per diversi perni della Fiorentina attuale: Fagioli e Kean in particolare, ma anche Ranieri.

Dodo in campo

Un altro dei titolari invece dovrebbe essere regolarmente in campo contro lo Jagiellonia: si tratta di Dodo. Questo perché il brasiliano è squalificato in campionato e non potrà giocare ad Udine.