VIDEO - Gosens segna un super gol in allenamento a Christensen e lo prende in giro sui social
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Siparietto social tra Robin Gosens e il secondo portiere della Fiorentina Oliver Christensen.
Il gol di Gosens
Il terzino tedesco ha infatti segnato questo pomeriggio in partitella un grande gol al portiere danese con un bel sinistro da fuori area che si è insaccato sotto al sette.
Il video
Postando il video del gol sui social, Gosens ha scritto riferendosi al compagno di squadra: “Acchiappamosche”. Questo il video del gol:
