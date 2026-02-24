​​

VIDEO - Gosens segna un super gol in allenamento a Christensen e lo prende in giro sui social

Redazione /
Robin Gosens
Robin Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Siparietto social tra Robin Gosens e il secondo portiere della Fiorentina Oliver Christensen

Il gol di Gosens

Il terzino tedesco ha infatti segnato questo pomeriggio in partitella un grande gol al portiere danese con un bel sinistro da fuori area che si è insaccato sotto al sette. 

Il video

Postando il video del gol sui social, Gosens ha scritto riferendosi al compagno di squadra: “Acchiappamosche”. Questo il video del gol:

