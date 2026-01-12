L'ultima indiscrezione di mercato per la retroguardia viola: ex Tottenham con una lunga esperienza alle spalle, appena rientrato da un infortunio
L'ultima indiscrezione di mercato arriva da Lady Radio: continuano i rapporti tra Fiorentina e Tottenham che, dopo Paratici e Solomon, potrebbero vedere un ex giocatore degli Spurs arrivare a Firenze.
Il profilo
Il profilo indicato per la retroguardia viola è quello di Eric Dier: il centrale inglese ha passato ben dieci stagioni della sua carriera al Tottenham, prima di passare al Bayern Monaco e, in seguito, al Monaco. In Francia, però, il classe 1994 ha trovato pochissimo spazio: solo 810 minuti in campo coi monegaschi, conditi però da due reti.
Le caratteristiche
Alto 1.90m, unisce all'ottima presenza fisica anche una buona tecnica che gli ha permesso, in carriera, di operare anche come centrocampista davanti alla difesa. Le sue 49 presenze con l'Inghilterra, poi, ne concludono il curriculum; tuttavia, l'ex Spurs è stato fermo da ottobre a gennaio per infortunio, rientrando solo due giorni fa. Transfermarkt attesta il suo valore sui 7 milioni di euro.