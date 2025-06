La Juventus scarica definitivamente l'ex viola Vlahovic. Comolli: "Qualcosa non ha funzionato"

L'attaccante ex Fiorentina Dusan Vlahovic presto sarà anche ex Juventus. L'ingaggio del serbo è insostenibile per le casse dei bianconeri, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e ciò costringe la società a una sola possibilità: la cessione.

Comolli, nuovo dirigente francese della Juventus, è in attesa di comporre l'organigramma societario al completo. Ma intanto, tra le questioni più urgenti da risolvere, c'è proprio la cessione di Vlahovic. Così ha detto in conferenza stampa: “Voglio parlargli. So delle sue potenzialità, ma qualcosa non ha funzionato e non so di chi siano le colpe. Mi piacerebbe capire le sue intenzioni”.